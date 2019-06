Sea Watch: "La situazione forse si sta sbloccando"

Agi Migranti a bordo della Sea Watch

"I nostri superiori ci hanno detto di dirvi di pazientare perché probabilmente la situazione si sta sbloccando". È quanto afferma un ufficiale salito a bordo della Sea Watch, le cui parole vengono riportate in un video della ong comparso su Twitter. Intanto, l'Olanda, Stato di bandiera della Sea Watch, fa sapere di non essere responsabile delle persone a bordo". Lo ha detto al sito d'informazione olandese Nos la sottosegretaria alla Giustizia e alla Sicurezza Anneke Broekers-Knol, che ha in mano il dossier sull'immigrazione.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.