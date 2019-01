Scuole chiuse a Potenza e in altri comuni per la neve

pixabay.com Gelo e neve nei campi

Nevica da ieri pomeriggio in Basilicata, e in particolare nel Potentino dove la coltre bianca ha superato in alcuni centri i 30 centimetri di altezza. A Potenza, il sindaco Dario De Luca ha invitato i cittadini, in particolare quelli residenti nelle contrade, a non uscire dalle proprie abitazioni se non in casi di estrema necessità. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco per via dei rami degli alberi caduti sotto il peso della neve. Nessun particolare disagio sulle principali strade statali dove da ieri sera è in vigore il divieto di transito ai mezzi pesanti. Scuole chiuse oggi a Potenza e in una trentina di comuni della provincia.

