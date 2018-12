Scuola: Salvini, dal prossimo anno 33 ore educazione civica in più

"Dall'anno prossimo ci saranno 33 ore di educazione civica che si inseriscono nella normale programmazione scolastica". Lo ha annunciato Matteo Salvini ospite nello studio di Skuola.net. "Educazione civica è espressione un po' alla vecchia maniera - ha aggiunto il vicepremier - adesso e' educazione all'ambiente, educazione allo sport, educazione alla conoscenza della Costituzione, dei trattati: bisogna capire che siamo nel 2019 e metterlo anche sui banchi di scuola. Ci saranno però insegnanti formati ad hoc: non è che per perder tempo gli insegnati si improvvisano. Sono previsti quindi investimenti per formare i docenti come ce ne sono sullo sport, dove stiamo lavoriamo per formare 12 mila insegnanti di educazione sportiva e investiamo 50 milioni di euro per rinnovare le palestre".

