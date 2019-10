Scossa di terremoto di magnitudo 4 a Catanzaro

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 è stata registrata alle 8,11 a 11 chilometri da Catanzaro, Secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la scossa è stata localizzata a due chilometri da Caraffa di Catanzaro a una profondità di 27 chilometri.

Dalle 8.10 il traffico ferroviario è sospeso, in via precauzionale, per consentire la verifica dello stato dell'infrastruttura da parte dei tecnici di Rete ferroviaria italiana (gruppo FS Italiane) dopo la scossa. Gli accertamenti riguardano le linee Lamezia Terme Centrale-Catanzaro Lido, dove è sospeso nell'intera tratta; Crotone-Roccella, dove il traffico è sospeso nella tratta Simeri-Soverato; Paola-Rosarno, con stop solo fra Nocera e Vivo Valentia.

