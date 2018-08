Scossa di magnitudo 3.9 in provincia di Reggio Emilia, nessun danno

Una scossa di terremoto magnitudo 3.9 è stata avvertita nella provincia di Reggio Emilia. L'epicentro è stato a Bagnolo in Piano, secondo quanto precisato via Twitter dalla Provincia, indicando che il sisma si è verificato alle 2:33. Vi sarebbe stata anche una seconda scossa di minore intensità, magnitudo 2.2, poco dopo le 3:00. Sui social media sono rimbalzate le segnalazioni delle persone che hanno sentito il terremoto. Non sono stati registrati danni.

Nella notte la terra è tornata a tremare anche in Molise, dove le scosse sono proseguite dopo di magnitudo 5.1 avvertita il 16 agosto. Alle 00:17 se ne è registrata una di magnitudo 3.2, con epicentro sempre vicino a Montecilfone (Campobasso), dopo quella di magnitudo 3.1 avvertita ieri sera alle 20:32 con epicentro nei pressi di Larino.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it