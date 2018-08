Hanno davvero tolto la scorta al Capitano Ultimo

Giulio Azzarello / AGF Il capitano Ultimo

Una fiction lo celebra, un libro ne ha raccontato l'impresa - arrestare Totò Riina in pieno giorno e in mezzo a una strada di Palermo - ma per lo Stato la sentenza di morte emessa da Cosa Nostra contro Sergio De Caprio potrebbe anche essere andata in prescrizione. Il Capitano Ultimo, come è noto al grande pubblico, è sotto tutela da quando si è conosciuta la sua vera identità, ma da settembre non lo sarà più.

Rita Dalla Chiesa, figlia del generale Carlo Alberto ucciso dalla mafia nel 1982, ha sollevato il caso pubblicando su Facebook la notifica con cui viene comunicato che l'ufficio responsabile per la sicurezza personale ha deciso di revocare la misura di protezione che era stata assegnata a De Caprio: un'auto non blindata con scorta. "La scorta a Saviano sì e al Capitano Ultimo no?" chiede la giornalista nel post.

La decisione di revocare oa protezione è stata presa in un vertice interforze del 31 luglio e sarà operativa dal 3 settembre, giusto il giorno in cui fu ucciso Carlo Alberto Dalla Chiesa, all'epoca prefetto di Palermo.

Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, è intervenuto sulla vicenda sottolineando di non avere la competenza per intervenire. "Il ministro dell'Interno non può intervenire direttamente sull'assegnazione del personale di scorta. Per quanto riguarda la vicenda del Capitano Ultimo, protagonista di brillanti e celebri operazioni, la notizia non mi ha lasciato indifferente. Nel rispetto del lavoro e della professionalità di tutti, chiederò informazioni per capirne di più. Sicuramente una riduzione dei quasi 600 dispositivi di scorta, record a livello europeo, sarà necessaria per recuperare almeno una parte dei duemila uomini delle forze dell'ordine quotidianamente impegnati in questi servizi. Servizi spesso motivati, altre volte no".

