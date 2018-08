Scontro fra furgone e Tir nel foggiano, muoiono 4 braccianti 

Quattro braccianti africani sono morti in incidente stradale avvenuto nel pomeriggio nel foggiano. Le vittime, uomini originari della Guinea Bissau e del Gambia, erano impiegati nella raccolta del pomodoro nelle campagne del foggiano. Il furgone su cui viaggiavano con altri due connazionali, per cause ancora da accertare, è stato travolto da un Tir che trasportava pomodori sulla strada provinciale 105, che collega Ascoli Satriano a Castelluccio dei Sauri. Sul posto sono intervenuti agenti della polizia stradale e vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia. Tre stranieri sono morti sul colpo mentre una quarta vittima è morta poco dopo essere giunta agli Ospedali Riuniti di Foggia. Stando alle prime indiscrezioni le vittime non avevano documenti.

