Paragona Scalfarotto a Hitler su Youtube, a processo 44enne

La foto del parlamentare del Pd Ivan Scalfarotto, seguita nel fotogramma successivo da quella di Adolf Hitler e poi dalla frase: "La storia tende a ripetersi. Il male assume nuove forme per imporre la dittatura di una ideologia. Le ideologie vanno sempre imposte fin dalla pià tenere età". Per avere pubblicato l'8 luglio 2015 su YouTube un video con questi contenuti, un uomo di 44 anni, Ivan R., sarà processato il 28 novembre davanti al Tribunale di Parma per diffamazione aggravata.

Nella querela letta dall'AGI, Scalfarotto assistito dall'avvocato Davide Steccanella, definisce il video, intitolato 'Stop ideologia gender, colonizzazione ideologica', "una gravissima offesa a dir poco infamante a fronte di una pubblica comparazione con colui che è considerato probabilmente il più feroce dittatore della storia umana e per di più con quell'odioso insistente richiamo alla tutela infranta dei bambini".

L'esponente del Pd sottolinea anche il suo impegno per i diritti civili "in ragione del quale ho dovuto subire in questi anni numerosi attacchi alla mia persona". Il filmato che dura circa sei minuti, riporta Scalfarotto, era stato postato nel canale 'Mary Tube' "consacrato a Maria Regina della Pace e Madre della Verità per l'evangelizzazione attraverso il mezzo video" e mostra "anche immagini di bambine e bambini durante la tristemente nota 'Hitler jugend'".

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it