Le scale mobili compiono 125 anni, ed è ora di sfatare il mito della corsia di sinistra

Sono trascorsi già 125 anni dall’installazione della prima scala mobile all’Old Iron Pier di Coney Island, New York. Il 16 gennaio del 1893 il primo esemplare viaggiava a una velocità di 2,1 metri al minuto, trasportava 5.350 persone al giorno e aveva un’inclinazione di 25 gradi. Dall’intuizione dell’impresario americano Jesse Reno, che brevettò il primo “ascensore inclinato”, sono stati fatti passi da gigante.

Oggi esistono scale mobili per ogni necessità, dalla più corta - cinque gradini per 890 cm - installata nella Kawasaki Station in Giappone a quella della stazione San Pietroburgo della metropolitana di Mosca, che misura 138 metri, copre un dislivello di 70 metri e viaggia alla velocità di 0,6 metri al secondo, trasportando fino a 5.400 passeggeri ogni ora. Ma ce ne sono di più veloci: sempre in Russia, nonché a Praga, le persone viaggiano su scale mobili che si muovono a una velocità di 0,9 metri al secondo. E, soprattutto, ce ne sono per tutti i gusti, anche quelli più esigenti. Pensiamo al re saudita Salman, che si è fatto commissionare dalla ThyssenKrupp una scala mobile tutta d'oro.

Il falso mito della corsia di sinistra

Proprio l'azienda tedesca è uno dei leader del settore: se si unissero tutte le scale mobili installate da ThyssenKrupp, si potrebbe percorrere la distanza Milano-Bari (oltre 1.000km). E l'amministratore delegato di ThyssenKrupp Elevator Italia, Luigi Maggioni, approfitta dell'anniversario per sfatare un mito: non è vero che lasciare libera la corsia di sinistra permette un risparmio di tempo per i pendolari.

“Infatti così facendo la capacità di trasporto diminuisce perché ci vuole più tempo per consentire alle persone di salire sulla scala mobile", spiega, "studi dimostrano che la capacità di trasporto delle scale mobili aumenta del 30% quando nessuno cammina”.

Oggi nel mondo si contano circa 800 mila scale mobili che muovono circa 3 miliardi e mezzo di persone al giorno. Solo negli USA oltre 100 miliardi di persone utilizzano le scale mobili ogni anno (con oltre 35.000 unità installate). In Italia sono circa 300 milioni i passeggeri trasportati ogni giorno da oltre 10.000 scale mobili installate nel nostro paese (135.000 le scale mobili in Europa).

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it