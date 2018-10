Il sindaco di Lampedusa : “Porti chiusi? Macché. Gli sbarchi qua continuano”

Afp Salvatore Martello

“Gli sbarchi a Lampedusa non sono mai finiti, i porti non sono chiusi. Dal mese di maggio c’è una media di cinque sbarchi al giorno. Ma la politica e il Governo cercano di cancellarci per creare contrasto con ciò che si va dicendo in giro sul tema degli sbarchi e dei respingimenti". Lo ha detto il sindaco di Lampedusa, Salvatore Martello, in un'intervista a The Post Internazionale: "Tutte le persone arrivano e sbarcano direttamente nel porto, senza che nessuno li raccolga o li prenda. Mentre prima le imbarcazione portavano 100 o 200 persone, ora arrivano massimo 15 persone, ma il numero degli sbarchi rispetto all’anno scorso è aumentato", sottolinea Martello. "Per il giorno della Memoria abbiamo assistito all’assenza totale della politica e del Governo. Per il giorno della Memoria abbiamo assistito all’assenza totale della politica e del Governo. Siamo scomodi e parlare di Lampedusa non conviene a nessuno".

