Le notizie del giorno (ore 11,30)

DAVID SASSOLI VERSO L'ELEZIONE A PRESIDENTE DELL'EUROPARLAMENTO

Fumata nera nella prima votazione ma l'esponente dem ha mancato la maggioranza assoluta di appena 7 voti.

ITALIA IN DECLINO DEMOGRAFICO PER LA PRIMA VOLTA DA 90 ANNI, RECORD NEGATIVO DELLE NASCITE DAL 1861

Nel 2018 la popolazione è scesa a 55 milioni e 104 mila, 124 mila residenti in meno. Gli stranieri arginano il calo ma aumentano le emigrazioni e c'è stato un 4% di nati in meno.

LIBIA: BOMBARDATO CENTRO DI DETENZIONE MIGRANTI, 40 MORTI e 80 FERITI

Il governo di Serraj accusa il generale Haftar che aveva preannunciato "decisivi raid aerei su postazioni selezionate". Moavero: trasferire i migranti in luoghi protetti dall'Onu.

SEA WATCH: CAROLA TRASFERITA IN UN LUOGO SICURO "DOPO LE MINACCE"

Lo riferisce l'Ong all'indomani del rilascio della comandante della nave. Non e' chiaro se sia ancora in Italia, il 9 luglio e' previsto l'interrogatorio per il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

L'ANALISI DEL MIT, TROPPO COSTOSO FERMARE LA BRESCIA-PADOVA

Il ministero chiede miglioramenti per sostenibilità ed efficienza.

ADDIO A LEE IACOCCA, ICONA DELL'INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA AMERICANA

Figlio di immigrati italiani, si è spento all'età di 94 anni. Salvò la Chrysler come 30 anni dopo fece Marchionne.

SPREAD IN FORTE CALO, VERSO LO STOP DELLA PROCEDURA D'INFRAZIONE

Il differenziale Btp-Bund a quota 216, ai minimi da un anno. Oggi riunione dell'esecutivo: riconosciuti gli sforzi italiani sul bilancio del 2019, restano i dubbi di Bruxelles sulla manovra per il prossimo anno.

CORRUZIONE: ARRESTATO GIUDICE NAPOLETANO

Maxi-operazione della Squadra mobile di Roma: in manette altre quattro persone. Fra le accuse anche traffico di influenze illecite, tentata estorsione e favoreggiamento personale.

I TENTACOLI DELLA 'NDRANGHETA A ROMA: MAXI-SEQUESTRO DI BENI

Nel mirino immobili per un valore complessivo di 120 milioni di proprietà delle famiglie Scriva, Morabito, Mollica,

Velonà e Ligato. Salvini: "La risposta migliore a chi ci chiede pulizia e legalità".

COPPA AMERICA: IL BRASILE IN FINALE, MESSI È UNA FURIA

I verdeoro vincono 2-0 con le reti di Gabriel Jesus e Firmino. La Pulce recrimina per l'arbitraggio: li aiutano sempre. Stanotte l'altra semifinale Cile-Perù.

