Sant'Egidio: Madrid sarà la prossima tappa dei Ponti di pace

Sarà Madrid la prossima tappa del meeting interreligioso della Comunità di Sant'Egidio che da 32 anni ha raccolto il testimone di Giovanni Paolo II che aveva convocato per primo ad Assisi i capi religiosi il 27 ottobre 1986, conducendoli di anno in anno in una città diversa. Lo ha annunciato il cardinale il cardinale Carlos Osoro Sierra, arcivescovo della capitale spagnola.

