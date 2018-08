Sanita', mimistro Grillo, ddl antiviolenze in ospedale al prossimo Cdm

Dopo gli episodi di violenza contro il personale sanitario negli ospedali, il ministro della Salute, Giulia Grillo, annuncia un disegno di legge per contrastare il fenomeno. "Le ripetute e gravissime aggressioni nei pronto soccorso e negli ospedali ai danni del personale sanitario, non possono avere alcuna spiegazione e tanto meno alcuna giustificazione. I fatti anche di queste ore confermano l'assoluta necessità di un intervento legislativo, come già avevo annunciato. Ho chiesto di presentare al prossimo Consiglio dei ministri un disegno di legge a tutela dei dipendenti del Ssn che lavorano sul fronte dell'assistenza ai cittadini", afferma Grillo.

