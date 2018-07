Salvini su Open Arms, "Contrordine compagni!"

(Afp) Matteo Salvini

"Contrordine compagni! La Ong 'Open Arms' non ci denuncia. Nel frattempo altri 40 immigrati salvati e riportati in Libia dalla Guardia costiera". Con queste parole il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, commenta su Twitter l'annuncio della Ong spagnola Proactive Open Arms di non aver denunciato l'Italia e la nostra Guardia costiera. "Se i governi fanno il loro dovere - prosegue il vicepremier - il business schifoso dell’immigrazione clandestina si può fermare. Volere è potere, io ce la metto tutta".

