Genova, Salvini annuncia il raddoppio delle assunzioni di vigili fuoco (1.500) in un anno

Foto: Andrea Leoni /AFP Crolla il ponte Morandi a Genova

"Ho ereditato un piano di assunzioni di 1.600 unità nei vigili del fuoco. Stiamo lavorando per assumerne 1.500 in un anno, e quindi raddoppiare del quel piano che stava fermo sulla scrivania". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a Radio24. Il ministro ha anche annunciato che "12 milioni tolti alla mafia andranno ai vigili del fuoco per acquistare mezzi".

Salvini si è detto "assolutamente d'accordo" con la revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia annunciata dal ministro dello Sviluppo, Luigi Di Maio e da quello delle Infrastrutture Danilo Toninelli. Per Salvini poi i fondi per la sicurezza devono essere svincolati dal patto di stabilità. "Bisogna sempre chiedere il permesso per spendere dei soldi, la deroga per gli investimenti, per ridurre le tasse. Chiederò al presidente del Consiglio, che è titolato e all'altezza della situazione, di chiedere a Bruxelles che tutti gli investimenti in sicurezza stradale, sul lavoro e nelle scuole dove figli torneranno tra 20 giorni e dove i soffitti crollano su insegnanti e studenti, i per la messa in sicurezza territorio, dei viadotti, delle ferrovie, siano svincolati dai limiti di spesa imposti dall'Europa. Gli investimenti che salvano vita, lavoro e diritto alla salute - ha concluso Salvini - non devono essere calcolati dalle rigide e algide regole imposte dall'Europa. I sindaci hanno fondi che potrebbero essere usati domani".

Salvini ha detto che invierà una lettera a tutti i concessionari privati "per chiedere quale parte dei loro bilanci e' reinvestita in sicurezza".

