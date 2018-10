Viminale: la Francia respinge anche migranti minorenni

Foto: Danilo Balducci per Save the Children Atlante Minori - Migranti 2017

La Francia ha cercato di restituire all'Italia anche dei minorenni: è successo il 18 ottobre, dopo le 22,30, ma le autorità italiane avevano bloccato la procedura. E' uno degli elementi emersi nel corso della visita di ieri degli esperti inviati dal nostro Paese a Claviere, dopo alcuni episodi di sconfinamento.

A farlo sapere sono fonti del Viminale, ricordando che il ministro Matteo Salvini ha confermato la presenza fissa di una pattuglia al confine, ha ribadito l'invito a Roma per il suo omologo francese e ha chiesto ai tecnici di andare fino in fondo. "Il sospetto del governo italiano - spiegano le stesse fonti - è che le autorità francesi abbiano riportato dei cittadini stranieri in Italia in modo sbrigativo anche per eludere le procedure previste dal trattato di Dublino".

