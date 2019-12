La storia del "gestaccio" in aereo con Salvini addormentato

A quanto pare si trattava soltanto di un gioco tra amici, non c’era alcun intento politico dietro il gesto della ragazza di 19 anni che ieri ha postato sui propri social la foto di un dito medio mentre accanto a lei, in aereo, dormiente, c’era Matteo Salvini. Inevitabile che lo scatto diventasse virale, inevitabile che arrivasse anche all’attenzione della squadra social di Salvini che in un post su Facebook ha risposto: “Che bello viaggiare in compagnia di personcine educate! E poi magari vanno in piazza per combattere odio, violenza e maleducazione”.

Inevitabile anche tutto ciò che di spiacevole ne deriverà: la ragazza è stata attaccata violentemente sui social dai sostenitori di Salvini tanto che ora tutti gli account dei suoi social sono spariti. L’ultima traccia è una breve lettera che circola nelle ultime ore in rete ed è stata ripresa su Instagram anche da Lodo Guenzi, che proprio ieri aveva contribuito alla diffusione della foto ricondividendola con la frase “Una risata vi seppellirà”.

In pratica si tratta di una lettera di spiegazioni che difficilmente si potrà scoprire se autentica o meno, anche se lo stesso membro de Lo Stato Sociale avrebbe ricevuto segnalazione diretta da un amico della ragazza.

“Salve a tutti, sono Erika Labbe, ho 19 anni e sorpresona, non sono una "sardina". Ringrazio la suddetta pagina e Matteo Salvini per aver esposto il mio nome ovunque, facendo sì che mi arrivassero in direct insulti pesanti, minacce di morte, intimidazioni varie e materiale pornografico. Questa foto l'ho condivisa con i miei amici per evidenziare l'incredibile coincidenza di prendere un volo low-cost e ritrovarsi seduti insieme a Salvini. Il gestaccio era, piuttosto, rivolto alle persone a cui ho inviato la foto privatamente e nulla aveva a che vedere con Salvini (il quale se vogliamo dirla tutta è circondato anche da cuoricini vari). Non sono di sinistra e non sono di destra. Di politica mi importa ancora poco... e probabilmente tra qualche anno avrò modo di capire al meglio ogni questione legata ad essa. Non mi aspettavo un'esposizione mediatica di questa portata e sinceramente non sono minimamente interessata a diventare "famosa" per qualcosa che ho fatto con tutt'altre intenzioni. Mi spiace se le persone si sono sentite chiamate in causa con questa foto, nulla di ciò era mia intenzione”. In conclusione però la diciannovenne ci tiene a specificare quanto segue: “Un piccolo appunto va però ad una questione che mi sta più a cuore: il Cyberbullismo esiste e quest'oggi io ne sono stata vittima. Le parole possono fare male più di quanto crediate e questo, purtroppo, non sembra essere un parere condiviso. Mi spiace tantissimo”.

Nella giornata di ieri sono tanti ad aver criticato Salvini per aver reso noto il profilo Instagram della ragazza, cosa che ha permesso di risalire con facilità a nome, cognome e chissà quali altre indicazioni che possano riportare a lei e a dettagli riguardanti la sua vita. Il leader della Lega ha poi rincarato la dose in serata quando, autoritratto di nuovo a bordo di un aereo, scrive “Speriamo di avere una vicina di volo educata”.

