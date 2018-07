Salvini accusa l'Ue: se non riconosce sicuri i porti libici fa il gioco degli scafisti

VASILY MAXIMOV / AFP Matteo Salvini (Afp)

Dura replica di Salvini all'Unione Europea che aveva detto no alla sua richiesta di riconoscere i porti libici come sicuri. "L’Unione Europea - ha scritto il vice premier su Twitter - vuole continuare ad agevolare lo sporco lavoro degli scafisti? Non lo farà in mio nome, o si cambia o saremo costretti a muoverci da soli". A Salvini controreplica l'alto Commissario Ue, Federica Mogherini: "La decisione rispetto al fatto che i porti libici non siano porti sicuri è una decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo, quindi è una valutazione puramente giuridica sulla quale non c'è una decisione politica da prendere". Mogherini tiene poi a sottolineare che l'Italia "non ha sollevato" la questione della sicurezza dei porti libici durante il Consiglio Affari Esteri che si è svolto oggi a Bruxelles.

