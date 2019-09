Blitz dei carabinieri del Ros contro la Sacra corona unita: 22 arresti a Lecce

Blitz dei Carabinieri del Ros contro la Sacra corona unita. I militari stanno eseguendo, nella provincia di Lecce, un'ordinanza di custodia cautelare emessa - su richiesta della locale procura distrettuale antimafia - a carico di 22 appartenenti ad un gruppo criminale federato al clan "Tornese" di Monteroni, indagati a vario titolo per associazione mafiosa, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione, danneggiamento, detenzione e porto abusivo d'armi, aggravati dal metodo mafioso. I particolari dell'operazione, ribattezzata "Armonica", saranno resi noti in una conferenza stampa in programma alle 10,30 nella sede del Comando provinciale dei Carabinieri di Lecce.

