Titoli e aperture: l'uccisione di Luca Sacchi raccontata dai quotidiani in edicola

È morto per difendere la fidanzata da una rapina. Luca Sacchi, 24 anni, personal trainer, è stato ucciso mercoledì sera a Roma in zona Colli Albani, davanti a un pub. Luca ha atterrato il primo dei due aggressori e stava per blocca - re l’altro che gli ha sparato alla nuca con un revolver. È crollato sotto gli occhi di Anastasiya, picchiata con una mazza. I carabinieri sono alla ricerca di due italiani. Ed è già scontro politico. Salvini: "Sdegno per la città insicura". Conte: "Miserabile speculare su una tragedia".

Sul fronte della manovra di governo, invece, in arrivo una sforbiciata ai bonus fiscali per i circa 300 mila maxi contribuenti Irpef. La legge di bilancio introdurrà un graduale azzeramento delle detrazioni fiscali che i contribuenti italiani utilizzano nelle dichiarazioni dei redditi. In sintesi: ridotte progressivamente le detrazioni Irpef al 19% per i redditi superiori a 120 mila euro l’anno, fino ad azzerarsi a 240 mila euro di reddito dichiarato. Il taglio non riguarderà mutui e spese sanitarie. E Draghi lascia la Bce.

CORRIERE DELLA SERA

Luca, ucciso per uno zainetto

Aveva 24anni, difendeva la ragazza. Lei: un colpo ed era a terra. Caccia a due italiani

LA REPUBBLICA

Luca, ucciso a 24 anni per un gesto di coraggio

Ha difeso la fidanzata dallo scippo fuori da un pub. Colpito alla testa: in fuga lo sparatore e il suo complice

In città aumentano rapine e aggressioni, una violenza legata soprattutto al mercato della droga

Salvini all’attacco. Conte: miserabile speculazione

LA STAMPA

Salvini: Umbria trappola per Conte

Partiti di governo per la prima volta insieme a un comizio, ma Renzi non raccoglie l’invito di Di Maio

IL SOLE 24 ORE

Detrazioni, più tasse per i redditi alti

Interessati circa 300mila contribuenti che dichiarano più di 120mila euro all’anno

Oltre questa soglia gli sconti Irpef del 19% saranno azzerati progressivamente

IL MESSAGGERO

L’omicidio che scuote Roma

Difende la ragazza da uno scippo, ucciso a 24 anni con un colpo alla nuca

L’aggressione davanti a un pub. Conte-Salvini è scontro sulla sicurezza

IL GIORNALE

BABY BONUS, MAXI TRUCCO

Il governo vara la legge pro-mamme ma è solo il restyling di vecchie norme

Forza Italia al Colle: il carcere per gli evasori è incostituzionale

LIBERO QUOTIDIANO

Le pompe funebri guadagnano

Con 650mila morti l’anno, il fatturato delle aziende funerarie è salito del 23% e vale 2 miliardi

Il business del caro estinto dà lavoro a 50mila persone. E pure la criminalità punta sui defunti

IL FATTO QUOTIDIANO

VILIPENDIO DI CADAVERE

I capo leghista: "Città insicura per i tagli del Conte2". Che non esistono: i tagli alle forze dell'ordine li fecero B.&Lega

IL FOGLIO

L’UMORE DEI POPOLI

Il Cile, il Libano, la Francia e poi l’eccezione inglese. Non so dare consigli se non sbagliati, ma fossi al governo farei attenzione al biglietto del tram, al prezzo della benzina e al gioco vario dei telefonini: non provocare se non vuoi essere provocato

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO

Imu, il M5S bussa in Chiesa

L’Italia risponde all’Europa: nessuna deviazione dalle regole

Draghi lascia la Bce: «Nessun rimpianto, io in politica? Non so»

IL GAZZETTINO

Case di riposo, la grande truffa

Arrestati i vertici del gruppo “Sereni orizzonti”. L’accusa: prestazioni inesistenti per ottenere rimborsi da 6 Regioni

In carcere l’imprenditore friulano Massimo Blasoni, ex consigliere regionale di FI. Sequestrati 10 milioni

LA NAZIONE

Manovra, ecco tutte le microtasse

Dalla plastica alle bibite. Una nota del governo: valgono 5 miliardi. Poi la rettifica: non arrivano a due

IL SECOLO XIX

Draghi saluta Finita l’era Bce ora pensa alla politica

Voto in Umbria, M5S e Pd insieme sul palco Intervista con Salvini: «Esecutivo nel panico»

IL TEMPO

Ucciso a 24 anni davanti alla ragazza. Giallo alla Caffarella

Tentata rapina finisce in tragedia: caccia a due uomini

Ma nella ricostruzione ci sono diversi punti da chiarire

