Ruspe abbattono la casa di Camilleri: era pericolante, vani tentativi di salvarla

Casa Fragapane, a Porto Empedocle, dove ha passato la gioventù lo scrittore Andrea Camilleri, non esiste più. "E questo nonostante da diverse parti si erano poste in essere iniziative per salvarla e mantenere la memoria storica", lo denuncia l'associazione Mareamico, dopo che ieri le ruspe hanno demolito quel che restava dell'immobile già devastato dall'ondata di maltempo di inizio novembre. Mareamico, che parla di "scempio", spiega di avere messo a disposizione dell'amministrazione comunale di Porto Empedocle, proprietaria dell'immobile, un tecnico affermato per realizzare "gratuitamente" un progetto di ristrutturazione e recupero: "Ma è stato tutto inutile: il 5 dicembre 2018 la casa è stata abbattuta!".

