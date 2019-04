Emilio Fede non andrà in carcere per il caso Ruby

Armando Dadi/Agf Emilio Fede

Emilio Fede non andrà in carcere. La procura generale di Milano ha sospeso l'ordine di carcerazione in relazione alla condanna a 4 anni e 7 mesi che gli è stata inflitta ieri per il caso Ruby, accogliendo un'istanza dei suoi difensori motivata da ragioni di età e salute. L'ex direttore del Tg4 ha quasi 88 anni.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.