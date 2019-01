C'è gente che ruba tombini dai parco giochi

Tombini di ghisa rubati in un parco giochi a Napoli, mettendo a rischio l'incolumità dei bambini. Due uomini con bomber nero e cappuccio calato sul viso, un 21enne e un 35enne, hanno scavalcato il muretto del Parco dell'abbondanza, area verde del quartiere di Marianella e rubato 26 chiusini, i coperchi in ghisa che chiudono i tombini posizionati lungo i vialetti del parco.

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli, allertati dalla Centrale Operativa, sono arrivati dopo pochi minuti e hanno sorpreso Gianluca Irace e Giovanni Caruso, entrambi del quartiere di Piscinola, arrestandoli per furto aggravato in concorso. Avevano ancora le mani sporche di ruggine e fango.

Uno dei due ha tentato, senza successo, di disfarsi del giravite che avevano utilizzato. I 26 coperchi sono stati recuperati lungo il perimetro dell'area verde; i due li avevano appoggiati all'esterno del muretto in attesa di recuperarli e poi caricarli su una vecchia station wagon per portarli via e, verosimilmente, rivenderli. I chiusini sono stati restituiti e rimontati nel parco. Gli arrestati sono attesa di rito direttissimo.

