Rubano sportello bancomat con un bobcat

Rocambolesco furto con spaccata a Giarratana nel Ragusano. La notte scorsa, intorno alle 2, quattro malviventi con un bobcat hanno sfondato il muro esterno dell'ufficio postale e hanno portato via lo sportello bancomat. Abbandonati bobcat e autocarro con cui erano arrivati, si sono allontanati con un altro mezzo su cui hanno caricato il postamat. Ricerche e indagini in corso a cura della stazione dei carabinieri di Giarratana, mentre ancora non è noto a quanto ammonti il bottino.

