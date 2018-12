Ruba la moto del postino, ma è senza casco e lo arrestano

(Afp) Moto Poste Italiane

Ha rubato la moto del postino con tanto di corrispondenza ma poi, essendo senza casco, è stato inseguito e, quindi, arrestato. È successo a Vigevano (Pavia), dove la fuga del ladro maldestro è durata circa mezz'ora, con i carabinieri che lo hanno braccato a Cilavegna (Pavia) perché non indossava il casco.

Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, l'uomo avrebbe visto la moto del portalettere parcheggiata sul marciapiede, carica di corrispondenza e non avrebbe esitato a rubarla. Peccato che, durante la fuga, i militari, notando che il motociclista incrociato sulla provinciale non aveva il casco, sono riusciti a smascherare il falso postino. L'uomo è stato arrestato per furto aggravato.

