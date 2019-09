Ruba elettricità a vicini di casa per alimentare una serra di marijuana

Per quattro anni ha rubato l'elettricità dalla casa dei vicini per alimentare la serra installata per coltivare la marijuana. I carabinieri di Sartirana (Pavia) hanno denunciato un 46enne disoccupato per furto aggravato e continuato di energia elettrica e coltivazione illegaledi sostanze stupefacenti.

L'uomo aveva allacciato illecitamente dal 2015 il proprio impianto elettrico al quadro dell'appartamento attiguo sottraendo energia per un valore stimato di 2500 euro.

