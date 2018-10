Roma è scesa in piazza contro il degrado. E' il giorno di #romadicebasta

In centinaia sono scesi in piazza del Campidoglio a Roma per protestare contro la sindaca Virginia Raggi e il degrado nella Capitale. "Vattene, incapace, a casa", sono gli slogan diretti alla prima cittadina, scanditi dai partecipanti al sit-in organizzato e lanciato tramite i social network, da sei donne: Emma Amiconi, Tatiana Campioni, Francesca Barzini, Valeria Grilli, Roberta Bernabei e Martina Cardelli. La protesta "Tutti per Roma, Roma per tutti" su Facebook ha superato quota 20 mila iscritti. E' stato anche creato l'hashtag #romadicebasta.

"A Roma - si legge sulla pagina Internet del movimento 'Tutti per Roma Roma per tutti' - non c'è più nulla che funzioni. La capitale è ferita dall'incuria, dalla mancanza di visione e di strategia di chi dovrebbe governarla".

Quindi con la manifestazione di stamani si vuole dire basta ai rifiuti per le strade, ai problemi del trasporto pubblico, alle buche stradali, alla sporcizia. E protagonista è anche il tema della sicurezza: "Quante Desirée devono morire per vietare di bere in strada in tutta la città?", si legge su un cartellone.

Ore 12,00 - "Dimissioni, dimissioni" è il coro che si leva dalla manifestazione e che, scrive Repubblica, si alternano alla musica sulle note di "Ricominciamo". Alla manifestazione, che non è di partito, partecipano però anche alcuni esponenti dem come la presidente del I municipio Sabrina Alfonsi che spiega: "La sindaca deve dimettersi non per reati ma per incapacità manifesta".

Ore 10,30 - "Vogliamo che Roma torni a essere una Capitale: inclusiva, vivibile, accogliente, con un'idea di futuro" è l'appello del comitato promotore del sit-in, scrive il Messaggero, di cui fano parte sei 'ragazze terribili' che hanno messo su la pagina Facebook da cui è partita l'iniziativa.

Grande successo. La strada è questa: mobilitazione civica. A Roma e in Italia #Romadicebasta pic.twitter.com/GatlsCQW3E — Carlo Calenda (@CarloCalenda) 27 ottobre 2018

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it