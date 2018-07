Rom: il sindaco Palermo ordina lo sgombero del campo della Favorita

Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha firmato oggi un'ordinanza in cui dispone lo sgombero del campo nomadi della Favorita. Orlando fa riferimento al recente provvedimento della magistratura che ha posto sotto sequestro l'area e che impone "l'adozione di un provvedimento urgente e contingibile per ragioni di sicurezza pubblica, igiene e necessità' di intervenire con immediatezza per superare la situazione di degrado del territorio ed eliminare i pericoli per l'incolumità delle persone e delle famiglie residenti e garantire la dignità delle persone e la tutela dei diritti sociali e civili delle medesime". Con il provvedimento viene dato incarico a diversi uffici dell'amministrazione e alle aziende partecipate di "agire in sinergia fra loro per continuare ed accelerare le procedure di fuoriuscita dei nuclei familiari presenti nel campo e, contestualmente, alla demolizione delle baracche che si saranno liberate e alla messa in sicurezza dell'area".

