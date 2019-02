Formigoni si è costituito in carcere a Bollate

Scavuzzo / Agf Roberto Formigoni

Roberto Formigoni si è costituito nel carcere di Bollate, accompagnato a suo avvocato Mario Brusa.

In mattinata il sostituto Pg di Milano Antonio Lamanna aveva firmato l'ordine di esecuzione della pena per Roberto Formigoni. L'ex presidente della Regione dovrà scontare 5 anni e 10 mesi di carcere nell'ambito della vicenda Maugeri. Stando a quanto aveva appreso l'Agi, dopo che la sentenza della Cassazione è stata trasmessa a Milano, il Pg ha firmato, come da prassi in questi casi, l'ordine di esecuzione della pena.

