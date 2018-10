Genova, Toninelli: anticiperemo i risarcimenti per gli sfollati e Autostrade pagherà

I risarcimenti per gli sfollati del ponte di Genova saranno nel decreto e lo Stato anticiperà i soldi che poi però Autostrade gli risarcirà: lo ha annunciato il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, spiegando a La Stampa i dettagli delle novità nel provvedimento. "Autostrade risarcirà fino all'ultimo centesimo gli incredibili danni che ha arrecato", assicura il ministro. "Noi dobbiamo garantire che queste persone possano tornare alla normalità e nonostante le difficoltà legislative penso e spero che già nel decreto ci saranno le somme e i modi per far acquistare loro una casa". E "tutto ciò che lo Stato anticiperà ci verrà rimborsato da Autostrade". Toninelli ha annunciato anche che nel decreto ci sarà la cassa integrazione in deroga: "I soldi devono andare a chi ha davvero bisogno, ma la cassa in deroga è necessaria e dovremo metterla".

