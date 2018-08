Un contadino ha tenuto la compagna chiusa in un cassone per 2 settimane

Yann Avril / Biosgarden / Biosphoto

Un cassone per la raccolta delle mele

Un contadino di Bolzano è stato arrestato dai carabinieri di Villafranca Veronese (Verona) per sequestro di persona e tortura. Secondo quanto riportato oggi dai quotidiani locali l'uomo, un 53enne, avrebbe rinchiuso una donna polacca di 44 anni per due settimane dentro un cassone per la raccolta delle mele in un campo lungo l'autostrada A4.

La donna, che aveva una relazione con il contadino, sarebbe stata 'imprigionata' al culmine di una lite con l'uomo.



