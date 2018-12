A Roma sono state raccolte 3.000 tonnellate di rifiuti in 24 ore

Minichiello / AGF Cumuli di immondizia sulla via Cassia, a Roma, nel giorno di Natale

Ama ha raccolto circa 3.100 tonnellate di rifiuti indifferenziati a Roma, mentre squadre operative sul territorio hanno rimosso rifiuti depositati intorno a circa 2.300 postazioni di cassonetti stradali.

Nei giorni a cavallo delle festività natalizie in città si sono registrati disagi a macchia di leopardo, con spazzatura accumulata fuori dai secchioni in diverse zone. Ama sottolinea che proseguono gli interventi di pulizia aggiuntivi, con mezzi ad hoc e turni rafforzati, in particolare in alcune aree dei quadranti Est e Nord, quest'ultimo precedentemente servito dai mezzi compattatori in servizio presso l'impianto TMB Salario (totalmente fermo per l'incendio divampato lo scorso 11 dicembre).

Le strutture tecniche che sovrintendono ai flussi sono al lavoro h 24 per ottimizzare ulteriormente i conferimenti negli impianti di destinazione attualmente disponibili.

