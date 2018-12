Rogo rifiuti Roma: raggiunta intesa Rida-Lazio Ambiente per impianto Aprilia

E' stato firmato l'accordo tra la ditta Rida Ambiente, che gestisce il Tmb di Aprilia, e la società regionale Lazio Ambiente, proprietaria della discarica di Colle Fagiolara nei pressi di Colleferro, per il conferimento per 30 giorni di una parte dei rifiuti trattati in precedenza nel Tmb Salario, andato a fuoco la scorsa settimana e divenuto inservibile. L'intesa consentirà ad Ama di conferire fino a 400 tonnellate al giorno nell'impianto di Aprilia, che poi potrà portare parte degli scarti di lavorazione nel sito di Colle Fagiolara. L'accordo, secondo i calcoli di Campidoglio e Regione Lazio, dovrebbe scongiurare una crisi di raccolta e smaltimento nella Capitale nei giorni a cavallo delle festività natalizie.

