Razzismo: picchiati nel Catanzarese, "qui non vogliamo negri"

Una violenta aggressione a sfondo razzista davanti ad un ristorante di Falerna, nel Catanzarese, nei confronti di un cittadino dominicano, che era con la compagna, una donna di Lamezia Terme, e la madre di lei. E' accaduto la sera di Ferragosto nella cittadina tirrenica, con piu' persone intervenute per pestare l'uomo e le persone che si trovavano con lui. Solo la compagna, che e' incinta, e' stata risparmiata dalle violenze. Una denuncia e' stata presentata al Commissariato di polizia di Lamezia Terme. Secondo quanto riferito, l'uomo sarebbe stato, infatti, attaccato con frasi inequivocabili: "Vai via negro di m... ", "In Calabria non vogliamo negri". Tutto sarebbe iniziato in un ristorante sul lungomare della cittadina, dove i tre si erano fermati per cena. Ci sarebbe stata qualche tensione per alcuni piatti serviti in maniera non corretta, ma nulla che potesse fare pensare all'epilogo violento.

