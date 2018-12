Razzismo: Anpi lancia iniziativa per rete europea antifascista

Una rete permanente di associazioni e movimenti antifascisti europei, anche in vista delle cruciali elezioni europee del prossimo anno. E' l'impegno sottoscritto dall'Anpi e dalle altre associazioni antifasciste europee riunite a Roma al convegno internazionale "Essere antifascisti oggi in Europa", che si è tenuto ieri e oggi. Si sono alternati al microfono i rappresentanti delle maggiori associazioni antifasciste di Germania, Austria, Polonia, Spagna, Portogallo, Russia, Serbia, Slovenia, Croazia, Francia, Inghilterra, Belgio, Ungheria, Grecia. Ha preso la parola anche il Presidente nazionale dell'ANED, Associazione nazionale ex deportati. Ha concluso la Presidente nazionale ANPI, Carla Nespolo. Sono giunti i messaggi di Liliana Segre e di Nicola Zingaretti. Hanno partecipato Andrea Cuccello della Segreteria nazionale CISL e Giuseppe Massafra della Segreteria nazionale CGIL.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it