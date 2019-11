Titoli e aperture: le polemiche nella maggioranza spiegate sui quotidiani in edicola

Francesco Fotia / Agf L'edicola a Piazza San Lorenzo in Lucina, a Roma



Per il governo si apre un nuovo fronte che fa salire vieppiù la tensione nella maggioranza, questa volta sul fondo europeo salva-Stati. Il Movimento 5 Stelle sfida il premier Giuseppe Conte e lo accusa di aver accettato un testo che danneggerebbe l’Italia tenendo «all’oscuro il Parlamento».

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un’intervista al Corriere a Bruxelles dice: no a una riforma dell’Unione europea che stritoli l’Italia. Per La Stampa e la Repubblica l’asse tra Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista spaventa i 5S più vicini al governo.

Intanto, sull’Ilva è pronto un decreto sullo scudo penale se ArcelorMittal si impegna a restare. E se per Il Sole 24 Ore la presenza dello Stato a fianco di ArcelorMittal è l’elemento che potrebbe sbloccare la trattativa sull’ex Ilva di Taranto in vista dell’incontro di venerdì a Palazzo Chigi, l’ex ministro Tria intima con un’intervista al quotidiano di Torino di non usare Cassa Depositi e Prestiti per salvare lo stabilimento tarantino. Secondo Il Messaggero, infine, salta invece del tutto la cordata salva-Alitalia a causa del disimpegno di Atlantia, indisponibile al progetto di sostenere la compagnia di bandiera.

CORRIERE DELLA SERA

Scontro sulla Ue. Di Maio avvisa: niente colpi bassi.

Il caso del fondo Salva-Stati modificato a giugno. Il leader M5S: basta slogan, il governo reggerà

LA REPUBBLICA

Trappola per Conte Il premier: è vero, al governo serve un’anima Ma Di Maio va allo scontro sul salva-Stati e trova alleato, a sorpresa, anche Di Battista

LA STAMPA

Tria: non usate Cdp per salvare Ilva

L’ex ministro: guai a rischiare il risparmio postale, ma qui ci giochiamo la credibilità del sistema

IL SOLE 24 ORE

Europa, liquidità pari a due terzi del Pil

I contanti depositati nei conti correnti dell’Eurozona superano 10mila miliardi

Sale il bisogno di sicurezza: i risparmi parcheggiati sono raddoppiati dal 2005

Germania prima con 2.970 miliardi, davanti a Francia (2.203) e Italia (1.429)

IL MESSAGGERO

Salta la cordata salva-Alitalia

Atlantia si tira fuori: non ci sono le condizioni. Lufthansa: servono garanzie del premier

Caso Ilva, l’accusa dei pm: «Crisi pilotata». L’ad nel mirino. Palazzo Chigi frena l’offerta

IL GIORNALE

Supermoto, case e suv. La bella vita a 5 stelle

Così gli eletti grillini hanno cancellato la (loro) povertà.

La Trenta si arrende e trasloca

LIBERO QUOTIDIANO

Conte giù, Mattarella regna

La debolezza del premier, incapace di mediare tra M5S, Pd e Italia Viva, costringe il presidente a intervenire per salvare l’Ilva e consentire il varo della manovra

IL FATTO QUOTIDIANO

“CASSE RENZIANE, SOLDI ILLECITI”

ALLA EYU (BONIFAZI INDAGATO) FONDI ILLEGALI DA PARNASI, LEGALI DA GOOGLE, FASTWEB, LOTTOMATICA&C. TOTO PAGÒ LA OPEN (BIANCHI INDAGATO) PER IL SÌ

IL FOGLIO

Baretta ci spiega perché per il Pd Quota 100 non è intoccabile

LA NAZIONE

Occhio alle multe: pignoramenti veloci

Da gennaio i Comuni potranno bloccare la cifra sul conto corrente anche senza la cartella esattoriale

IL SECOLO XIX

Perquisizioni e sequestri all’ex Ilva Genova, a casa i primi tre lavoratori

L’ex ministro Tria: il governo non usi Cdp per salvare l’Ilva, sbagliato rischiare il risparmio postale

IL TEMPO

Il pasticcere messo ko dai burocrati

Un anno e mezzo di attesa per aprire un locale. Ma alla fine gli dicono no. Senza alcun motivo. Lieto fine: la Raggi ci ascolta e sblocca la pratica

