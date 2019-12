Titoli e aperture: la fiducia sulla manovra raccontata dai quotidiani in edicola

Francesco Fotia / AGF Riunione della Commissione Bilancio del Senato

Alla fine il governo incassa la fiducia sulla legge di Bilancio ma continuano a rimanere alte le tensioni e le frizioni nella compagine. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte non ha fretta di aprire la fase della verifica di maggioranza chiesta dalle forze politiche e prende tempo.

Nel frattempo, il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, chiede un cambio di passo nell’azione del governo. Acceso scontro tra i 5 Stelle e la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati, che dichiara inammissibile la norma sulla canapa industriale. Lite anche sulle autonomie. E mentre il ministro Boccia apre al dialogo, Renzi frena.

Sulle banche e la vicenda della Popolare di Bari, Bankitalia ribatte alle accuse e in un lungo dossier elenca tutte le ispezioni effettuate, a partire dal 2010. Il governatore Visco si difende: spesso si cercano illusori capri espiatori.

CORRIERE DELLA SERA

Manovra, fiducia tra gli attriti

Renzi: serve un cambio di passo. Conte irritato avvia la verifica. Lite sulle Autonomie

LA REPUBBLICA

“Fare i pazzi non serve”

Il premier cresce nei sondaggi, al contrario di Lega e Italia Viva. Vertice di maggioranza senza leader

Al Senato la manovra passa con 166 voti favorevoli e 128 no. Nuovo stop alla cannabis light, rissa in aula

Popolare di Bari, l’Europa pronta a dire sì al salvataggio della banca

LA STAMPA

Bankitalia si ribella all’assalto della politica sulla Popolare di Bari

Il governatore Visco: caccia a illusori capri espiatori. Lite Di Maio-Italia Viva

IL SOLE 24 ORE

Ultime correzioni, ecco la manovra

Ok del Senato (166 sì, 128 no) al maxi emendamento Il testo passa alla Camera

Limature fino all’ultimo Plastic tax ridotta a un decimo Salta la stretta sulle auto

Confermati lo stop all’aumento dell’Iva e il taglio del cuneo

IL MESSAGGERO

Manovra, sì tra i timori di crisi

Senato, ok alla fiducia: Casellati fa saltare la cannabis light. Accusa dei grillini: è di parte

Vertice nella notte sull’autonomia: rinviati i temi caldi. Segnale di Renzi a Salvini su Draghi

IL GIORNALE

LA STANGATA E SERVITA

Anche Renzi vota la fiducia. Testo approvato dopo 70 correzioni

CANNABIS, FORZA ITALIA STOPPA LA DROGA DI STATO

LIBERO QUOTIDIANO

Paradosso banche italiane: sono tra le migliori d’Europa

Secondo la Ue i nostri istituti sono, per redditività e ritorno degli investimenti, superiori a quelli francesi e tedeschi. Ma per il Pd in economia dobbiamo obbedire a Merkel e Macron

IL FATTO QUOTIDIANO

MIGRANTI NELL’UE, L A MORGE SE BATTE SALVINI 5 A 1

ANNO 2019: I “RICOLLOC AMENTI” SOTTO IL CAPO LEGHISTA ERANO 11 AL MESE, CON LA MINISTRA GIALLOROSA LA MEDIA SALE A 49

IL FOGLIO

La grandiosa rivolta contro l’antipolitica

Ribellarsi contro i rutti anticasta. C’è una brezza piacevole che comincia a soffiare anche grazie alle sardine e che indica una direzione opposta rispetto al trucismo. Perché il Salvini che si traveste da moderato indica una sua debolezza imprevista

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO

Pop-Bari, niente panico

I 5Stelle contro Bankitalia. Visco: no a capri espiatori

Cottarelli: salvare BpB significa ridare fiducia alla gente

LA NAZIONE

Sì alla manovra, fermata la cannabis

Fiducia al Senato dopo la bagarre. Popolare di Bari, la difesa di Bankitalia: avevamo segnalato le lacune

IL SECOLO XIX

Gronda, il verdetto slitta a gennaio De Micheli: il progetto è uno solo

L’annuncio della ministra a Genova. Bucci e Toti: «In ritardo di un anno, ma ora c’è una data»

IL TEMPO

Alla fine Renzi si beve le tasse

Il leader di Italia viva mugugna, ma non hai il coraggio di dire no nemmeno a quel che non gli va

Dice che sugar e plastic tax colpiscono i lavoratori. Però passano con i voti decisivi del suo gruppo

