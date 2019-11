Titoli e aperture: le incognite della legge di bilancio sui quotidiani in edicola

L’analisi della legge di Bilancio entra oggi nel vivo con la presentazione degli emendamenti in Commissione. Sarebbero un migliaio. Il premier Giuseppe Conte chiede alla maggioranza parlamentare di procedere rapida e soprattutto compatta: ma all’interno della compagine giallorossa non sembra esserci ancora l’intesa. L’indicazione del presidente del Consiglio è di arrivare in Parlamento a “tagliare” le tasse, a partire da quella sulle auto aziendali.

Ma tra Pd e Cinque Stelle è scontro anche sullo ius soli, cioè il diritto alla cittadinanza per chi nasce in Italia, tema rilanciato dalla convention del Partito democratico questo fine settimana a Bologna.

Sul caso Ilva, Di Maio chiede a Mittal di tornare al tavolo delle trattative mentre i sindacati annunciano un corteo per le strade di Roma. Ma sulle prime pagine dei quotidiani tiene ancora banco il caso dell’acqua alta a Venezia, che ha cominciato a ritirarsi, e del maltempo che flagella la penisola dall’Alto Adige ala Sicilia, passando per Bologna e Firenze dove il livello la quantità d’acqua portata da Reno e Arno con il livello dell’altezza raggiunta comincia a far paura.

CORRIERE DELLA SERA

Appello di Conte sulle tasse

«In Parlamento giù quelle sulle auto». Ius soli, lo scontro tra Pd e M5S​

LA REPUBBLICA

Povera Italia indifesa

Dal Nord alla Campania, fanno paura i fiumi: ecco i numeri del dissesto. Maltempo ancora per 7 giorni

Venezia alla quarta ondata: “Il mare ci sta portando via tutto”

LA STAMPA

Acqua e neve paralizzano l’Italia

Fiumi esondati in Emilia e Toscana: l’Arno fa paura. Frane e slavine nel Nordest, paesi senza luce

IL SOLE 24 ORE

L’Italia dei debitori: Trieste più affidabile e Crotone in coda

La classifica delle province. L’indice di sostenibilità misura il rapporto tra reddito e rate da rimborsare Aosta e Parma sul podio. Genova quinta e Napoli 96°

IL MESSAGGERO

Ilva, la proposta Mittal al governo

L’azienda pensa a un’intesa su scudo penale, occupati e piano industriale. Conte prende tempo

Manovra, oggi arrivano gli emendamenti: tensione su tasse e quota 100. Nodo carcere agli evasori

IL GIORNALE

AFFITTOPOLI GRILLINA

L’ex ministra Trenta si tiene la casa. Fra i 5s è un vizietto diffuso Il Pd rilancia ius soli e antifascismo. Di Maio: assurdo

LIBERO QUOTIDIANO

CASE GRATIS AI GRILLINI

Il vizietto della nuova casta è occupare immobili dello Stato e pagarli quattro soldi o nulla Ultimo scandalo, l’ex ministra Trenta: ha assegnato al consorte un alloggio spropositato

IL FATTO QUOTIDIANO

Alitalia perde 1 milione al giorno Ma premia e aumenta i dirigenti

IL FOGLIO

CONTRO MILANO

Milano è una città stato, un emirato felice, ma oggi è anche una bolla all’interno della quale sta lievitando un male oscuro: il bluff di una nuova superiorità antropologica. Politica, stories e attivismo morale della procura. Un giusto processo, invidia a parte

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO

Braccio di ferro sul Siderurgico

Sindacati sulle barricate per non chiudere l’impianto. Conte torna a mediare

IL MATTINO

Campania, centrodestra avanti

Il sondaggio. Lega-FI e FdI batterebbero De Luca sia con Caldaro che con Carfagna e Mastella

Il distacco dal centrosinistra è di 10 punti. La variabile M5S. Berlusconi al 16%, cala il Carroccio

LA NAZIONE

L’ITALIA FA ACQUA

SOS ARNO E RENO IN PIENA: MOLTI EVACUATI

IL SECOLO XIX

Liguria, la nuova mappa dei viadotti da curare Ecco i cantieri già aperti

Valutazioni aggiornate dopo i controlli. Lavori su 15 ponti: tutte le limitazioni

IL TEMPO

Vietato lavorare nel Lazio

Un imprenditore vuole aprire un supermercato, ma viene bloccato dalla follia della burocrazia

La nuova legge regionale sul commercio sarà in vigore fra sei mesi. Fino ad allora tutto bloccato.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it