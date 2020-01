Dalla nave Gregoretti alla riduzione delle tasse sul lavoro, le aperture dei giornali

È scontro aperto sul voto per il caso della nave Gregoretti. La Giunta per le immunità del Senato voterà lunedì 20 sull’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini, accusato dalla Procura di Agrigento di sequestro di persona per aver impedito, per tre giorni, quando era ministro dell’Interno, lo sbarco di 131 migranti tratti in salvo dalla nave della Marina Militare.

Aspre le critiche di Pd e M5S alla presidente del Senato Casellati, il cui voto è stato decisivo per evitare il rinvio dell’esame delle accuse a Salvini, come richiesto dalla maggioranza, a dopo le elezioni regionali in Emila-Romagna e Calabria del 26 gennaio, con lo scopo di evitare a Salvini di giocarsi la carta mediatica dell’«agnello sacrificale» in campagna elettorale.

CORRIERE DELLA SERA

Voto su Salvini, ira Pd-M5S

Accuse a Casellati, decisiva per evitare il rinvio. Lei: «Non sono di parte»

LA REPUBBLICA

Ora l’Europa ha un piano

Intervista al nuovo commissario Schinas: patto solidale per accoglimenti e rimpatri, polizia e navi dell’Unione alle frontiere

Caso Gregoretti, lunedì il voto in giunta come voleva Salvini. Decisiva Casellati. I dem: la presidente del Senato non è imparziale

Governo, Conte risponde alla Sardine: “Sono pronto a incontrarvi”

LA STAMPA

Lamorgese: “Task-force contro la mafia in Puglia”

Sicurezza, sì del governo alla pistola elettronica per le forze dell’ordine

I dubbi dei sindacati: in caso di morte o feriti si rischiano sanzioni penali

IL MESSAGGERO

Tasse sul lavoro ridotte: gli aumenti in busta paga

Da luglio mini-tagli per 16 milioni di dipendenti. Benefici per i redditi fino a 40 mila euro. Scontro sui 5 miliardi da dirottare alla riforma Irpef

IL SOLE 24 ORE

Fisco, per 16 milioni di contribuenti sconti da 16 a 100 euro al mese

Piano illustrato ai sindacati: benefici al via dal 1° luglio per redditi fino a 40mila euro

Per 4,3 milioni di dipendenti oggi esclusi dagli 80 euro incrementi fino al 5,6%

Per chi aveva già il vecchio bonus il reddito disponibile cresce di 20 euro al mese

IL GIORNALE

IL GOVERNO CAROLA

Per i giudici la Rackete non andava arrestata. E Conte corre a aiutare le Ong

GREGORETTI, LUNEDÌ SI VOTA SU SALVINI: PD E M5S IN FUGA

LIBERO QUOTIDIANO

L’Italia se ne frega della politica Salgono i guadagni

Record dal 1991 per l’avanzo commerciale, che sfiora 48 miliardi, alla faccia dei catastrofisti su Brexit e Trump

E siamo primi in Europa per giovani agricoltori

IL FATTO QUOTIDIANO

BIBBIANO, SARDINE SFRATTATE PER DARE LA PIAZZA A SALVINI

IL MOVIMENTO AVEVA BRUCIATO IL CAPO LEGHISTA SUL TEMPO PER IL COMIZIO DEL 23. LA QUESTURA ORA PRETENDE CHE RINUNCI E GLI CEDA IL POSTO

IL FOGLIO

AVERE LA FACCIA COME LA LEGA

Piagnucolare sul maggioritario dopo averlo sepolto. Combattere l’antisemitismo mentre si gioca con l’estremismo. Difendere la prescrizione dopo averla abolita.

Denunciare l’odio dopo averlo alimentato. Guida rapida alle imposture di Salvini

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO

Redditi bassi, meno tasse Verso il taglio del cuneo fino a 40mila euro. Sindacati soddisfatti Caso Gregoretti, lunedì si vota su Salvini: è bufera sulla Casellati

LA NAZIONE

Tasse giù, fino a 100 euro in busta

Accordo governo-sindacati. Taglio del cuneo per i redditi sotto i 40mila euro, coinvolti 16 milioni di contribuenti

IL SECOLO XIX

Autostrade, Liguria pronta a farsi avanti per la gestione

Inchiesta sul Morandi, slitta ancora la maxi perizia Controlli alle gallerie, partono le chiusure notturne

IL TEMPO

Sull’Iva i governo ha bluffato

Il Conte bis è nato spacciando l’emergenza di 23 miliardi di aumenti da scongiurare. Era falso

Ben 20 miliardi sono stati trovati facendo deficit. Altri tre tagliando quota 100 e flat tax di Salvini

