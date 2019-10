Manovra economica e fusione tra Fca e Peugeot nelle aperture dei giornali in edicola

Deciso un vertice della maggioranza giallorossa sulla manovra economica e finanziaria dopo la sconfitta elettorale in Umbria. È stata ribadita la «piena intesa» sul bilancio, ma soprattutto è stato deciso di tagliare le tasse: nessun aumento per la cedolare secca che resta al 10 per cento, più fondi alle famiglie, ma aumenterà la tassa sui giochi. La maggioranza respinge l’ipotesi che si tratti di una mossa elettorale.

Intanto il ministro degli Esteri e capo politico del M5S, Luigi Di Maio, finisce sotto processo nel Movimento 5 Stelle. Da ultimo, spunta l’idea di «cambiare lo statuto che l’ha reso intoccabile». Il vicesegretario vicario del Pd, Orlando dice basta ai continui ultimatum perché logorano sia il governo sia il partito, e aggiunge: «Se va avanti così, è meglio votare». E si torna a parlare anche della fusione FCA-Peugeot, un affare da più di 40 miliardi.

CORRIERE DELLA SERA

Meno tasse nella manovra

Vertice dopo la sconfitta: non aumenta più la cedolare, ma colpiti i giochi

LA REPUBBLICA

Fate pace o si vota

Preoccupazione del Quirinale, escluse altre soluzioni e rinvii per il referendum sul taglio dei parlamentari

Conte: riforma di Irpef e Iva per durare tre anni. Ma nel Pd crescono i dubbi sull’alleanza con i 5S

Migranti, Italia verso la resa sul patto con la Libia. Tripoli alza muro anti-Ong

LA STAMPA

I grillini processano Di Maio

“Via lo statuto che l’ha reso intoccabile”. Silenzio di Grillo. Parla Orlando: basta ultimatum o si vota

IL SOLE 24 ORE

Auto, Fca e Peugeot trattano una fusione da oltre 40 miliardi

Il Wall Street Journal rivela il negoziato: tra le opzioni una fusione tra uguali

Tavares sarebbe il ceo, John Elkann il presidente. Oggi cda straordinario di Psa

I mercati credono all’intesa: a Wall Street balza di oltre il 7% il titolo italo americano

IL MESSAGGERO

Rischio voto, tregua sulla manovra

Accordo al vertice: la cedolare secca torna al 10%, si tratta su flat tax, 600 milioni alle famiglie

Conte e il Pd frenano Di Maio: stiamo uniti o corriamo pericoli. Renzi: ora il premier va aiutato

IL GIORNALE

Il Governo perde e tassa

Via alla manovra che stanga le imprese e regala mance per recuperare voti

Forza Italia in campo per difendere i risparmi dal fisco

LIBERO QUIOTIDIANO

Volevano uccidere Salvini invece sono morti loro

Si sentivano furbi per aver fermato Matteo e lo hanno pure preso in giro

In realtà sono stati seppelliti dal voto umbro. Il popolo non li capisce più

Gigino canta in tv da Costanzo, ma non gli passa...

IL FATTO QUOTIDIANO

Crisi 5 Stelle: cosa devono fare. Che succede nelle prossime Regioni.

Consigli non richiesti: "Alleanze Regionali ok, caso per caso". "Grillo più coinvolto". "Uscire dal palazzo". "Nuova narrazione e meno isteria".

Dove si vota nel 2020. Emilia e Toscana: ipoteca Renzi. Marche: il patto c'è. Campania e Calabria: i ras Pd resistono. I 5 stelle soli in Liguria. E in Puglia Emiliano non li vuole.

IL FOGLIO

L’Iran s’è messo a uccidere manifestanti iracheni pure nella città santa di Karbala

La protesta in Iraq si allarga oltre Baghdad. La repressione di Teheran e l’unità di crisi del generale Suleimani

Bella Ciao in versione techno

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO

Manovra sotto controllo

Agrodolce l’eurocommissario: preoccupati, ma non la bocciamo

Ancora tensione tra i Cinque Stelle per la batosta nel test elettorale

LA NAZIONE

Affitti, Imu e Tasi: ecco le novità

Modifiche alla manovra. Cedolare secca ferma al 10 per cento. Con la local tax arriva l’imposta unica sulla casa

IL SECOLO XIX

Resa nei conti nel M5S Di Maio adesso rischia Orlando: basta ultimatum

Manovra, la cedolare secca sugli affitti torna al 10%. Accorpate Tasi e Imu

IL TEMPO

L'Italia salvata dai nonni

Il Censis rivela: sono stati gli anziani a tirare i consumi più di tutti gli altri, con effetti sul Pil

Hanno pensioni bassissime ma vogliono godersi la vita. Spendono per viaggi, cultura, balli

