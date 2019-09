Manovra economica, Greta e le mosse sull'immigrazione nei titoli dei giornali in edicola

Francesco Fotia / Agf Edicola



Per la manovra sono necessari 16 miliardi. E il governo adesso dovrà fare i conti con l’Iva e le tasse. Intanto il ministro per l’Ambiente Sergio Costa tira dritto per la propria strada. È infatti intenzionato a difendere il suo provvedimento con gli incentivi alla rottamazione delle auto inquinanti e con l’ipotesi di fissare un’imposta sui voli aerei. Protesta della Coldiretti: è un attacco senza precedenti all’agricoltura. In Germania è stata però varata una “manovra verde” da 54 miliardi (100 entro l’anno 2030) che prevede più tasse sui jet al fine di favorire l’uso dei treni (sui quali si pensa a degli sconti). Intanto ieri mobilitazione in tutto il mondo per l’Ambiente. Più vicina l’intesa tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle sulle elezioni regionali in Umbria. Sondaggio sui partiti: Italia viva di Renzi è al 4,4%.

CORRIERE DELLA SERA

Iva, tagli, lavoro: per la manovra servono 16miliardi

Umbria, patto Pd-M5S vicino.Renzi vale il 4,4

LA REPUBBLICA

E ora Greta smuove il mondo

Da Sydney a New York e Berlino milioni di giovani in piazza per l’ambiente

“Giorno straordinario non solo per merito mio: i politici non possono fallire”

Merkel, svolta storica: piano verde da cento miliardi

LA STAMPA

“Inutile chiudere i porti boom di piccoli sbarchi”

Il pm che indaga sui trafficanti: ormai sono più numerosi dei salvataggi

IL MESSAGGERO

Diesel e aerei, rischio stangata

Decreto ambiente, Costa spinge sul taglio agli sconti sul gasolio. L’ipotesi di un’imposta sui voli

Berlino vara la manovra verde da 54 miliardi: tasse sui jet per favorire i treni. Tante piazze per il clima

IL GIORNALE

È già un Vietnam

Guerra tra Pd e 5 Stelle per poltrone e candidati

Ma Rousseau approva l’ammucchiata

LIBERO QUOTIDIANO

È l'ora dei gretini

Milioni di ragazzi nel mondo in marcia per il clima. La sinistra cavalca la protesta.

Il Pd: noi ci siamo. Luigino: M5S con i Verdi. Ma il piano ambientalista del governo è già bocciato

IL FATTO QUOTIDIANO

"Italia Viva" mica tanto

Renzi e i mille comitati fantasma. Ne abbiamo contatti 40 e ci hanno risposto in 10. Sì degli iscritti M5s al patto civico col Pd in Umbria

IL FOGLIO

La stagione degli specchi

Moralisti travolti dal moralismo. Perbenisti ostaggi del perbenismo. Estremisti prigionieri dell’estremismo. Trudeau, Trump, Le Pen, Salvini, Grillo. Lo show dei creatori di mostri terrorizzati dai mostri diversi che hanno contribuito a creare

IL SOLE 24 ORE

Carige, banca salva Dai soci via libera al piano di rilancio

L’assemblea approva la manovra di salvataggio da 900 milioni

Presenti 1.200 azionisti, che hanno rappresentato il 43% del capitale sociale

Malacalza Investimenti (27,5% dell’istituto) assente alla votazione

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO

Prima gelata tra M5S e Pd

Salvini: presidenzialismo, nel 2029 decide il popolo per il Colle.

Milioni di studenti in piazza in tutto il mondo per salvare il clima

IL GAZZETTINO DI VENEZIA

“Stangata verde” sul diesel

`Il ministro Costa spinge per tagliare gli sconti fiscali sul gasolio. Fioramonti: tassa di 1 euro sui biglietti aerei

IL MATTINO

Whirpool, una legge anti-fughe

L’azienda conferma l’addio a Napoli. Il ministro Patuanelli: fermate la vendita e chiedete scusa

Allo studio multe per chi non rispetta per tre anni accordi firmati e finanziati con fondi pubblici

LA NAZIONE

Salvini: mi prendo le regioni rosse

Nostra intervista «Borgonzoni candidata in Emilia non si discute»

IL SECOLO XIX

Sì al piano, Carige è salva Conte: risultato importante

I Malacalza non votano, alla fine i sì superano il 91%. Entro due mesi l’accordo con i sindacati

IL TEMPO

Viva l’Italia

Bagno di folla all’Isola Tiberina per Giorgia Meloni che inaugura la kermesse Atreju

Altro che l’Italia viva di Renzi! La leader di FdI chiama a raccolta il popolo contro gli inciuci

