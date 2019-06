Una banda di 6 uomini armati ha rapinato una villa a Roma

Comnet / Prisma / Agf Un rapinatore



Rapina la notte scorsa notte, poco dopo l'una, in una villa di via Fratelli Maristi, zona Casal Monastero, periferia della Capitale. Sei uomini, probabilmente dell'est Europa, armati e con volto coperto da passamontagna, dopo aver disinstallato l'antifurto e l'impianto di video sorveglianza, si sono introdotti in casa spintonando una donna che era nell'abitazione con il fratello e i suoi tre figli.

La banda non è riuscita ad aprire la cassaforte, ma prima di andare via ha fatto razzia degli oggetti di valore in vista. Sulla vicenda indaga la polizia di stato.

