Claudio Marchisio è stato rapinato

SILVIA LORE / NURPHOTO Claudio Marchisio

Momenti di paura ieri sera per l'ex calciatore Claudio Marchisio e la moglie. Secondo quanto appreso, quattro persone, con il volto coperto, due armate di pistole e due di cacciavite, sono entrate nella villa di Marchisio, a Vinovo, nel Torinese. L'ex calciatore era in casa con la moglie e, sotto la minaccia delle armi, ha dovuto aprire la cassaforte, dalla quale i rapinatori hanno portato via orologi di valore e gioielli. Tanto spavento ma nessun ferito. Sono in corso le indagini dei carabinieri.

