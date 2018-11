Nessuna sorpresa in Cda Rai: c'è stato il via libera alle proposte di nomine di Teresa De Santis alla direzione di Rai1 e di Carlo Freccero alla direzione di Rai2. Come pure per quelle relative a Rai Parlamento, alla cui direzione è stato chiamato con Antonio Preziosi, e Rai Sport, con nomina per Auro Bulbarelli.

