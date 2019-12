"Salvini è un grande chiacchierone. Sarà sconfitto dai sindaci", dice Raggi

"Salvini è un grande opportunista politico. Fa tutto pensando all'immagine. La prova l'abbiamo avuta quando gli è stato dato un po' di potere come Ministro degli Interni: ha lavorato realmente per meno di 36 giorni. Il resto del tempo, 14 mesi, girava l'Italia per scattare foto con felpe diverse, mangiare piatti tipici e dire di tutto su qualsiasi cosa. Ma per la sicurezza e per l'ordine pubblico non ha fatto nulla". A parlare è la sindaca di Roma Virginia Raggi in una intervista concessa al quotidiano spagnolo El Pais.

"Quando i sindaci gli hanno chiesto di impegnarsi - prosegue la sindaca - ci ha voltato le spalle: ha promesso l'arrivo a Roma di molti agenti e non l'ha mai realizzato. Salvini è un grande chiacchierone e gli si risponde con i fatti. I sindaci, che si occupano di problemi in trincea, non hanno tempo per i selfie con le giacche della polizia".

Interpellata in merito al movimento delle sardine partito da Bologna, la Raggi sottolinea: "I cittadini stanno riappropriandosi della piazze, in Europa e nel mondo. I sindaci devono dare voce a questi fenomeni. Le dico una cosa: Salvini sarà sconfitto dai sindaci". La prossima settimana, il 14 dicembre, le sardine manifesteranno anche a piazza San Giovanni a Roma, la Raggi prevede che "la piazza sarà piena, è importante ascoltare tutti i cittadini perché stanno inviando un messaggio. Il mio timore è che i partiti provino a mettere il cappello politico sulla manifestazione. Ma questo ridurrebbe il potere rivoluzionario".

