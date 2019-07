Una ragazza in bici è stata travolta e uccisa da un camion

it.wikipedia.org Ambulanza

Una ragazza di 26 anni è morta a Rivarolo, nel Torinese, dopo essere stata travolta, mentre andava in bici, da un camion cisterna. Da quanto si apprende, l'incidente è stato ripreso da una videocamera di sorveglianza e le immagini sono al vaglio degli inquirenti della procura di Ivrea che hanno indagato il camionista per omicidio stradale. Dopo l'impatto, l'uomo si è subito reso conto della tragedia, ma quando è sceso dal mezzo per la giovane donna non c'era più nulla da fare.

