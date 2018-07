Protesta dei residenti del campo rom sgomberato

Un centinaio di residenti del campo rom Roman River, in zona Tiberina a Roma, tra cui decine di bambini, dopo essere stati sgomberati dalla struttura ora staziona di fronte al cancello dell'insediamento. Hanno portato fuori dalla struttura materassi, frigoriferi, sedie e altro mobilio e protestano contro le soluzioni alloggiative proposte dal Campidoglio, che prevederebbero la separazione dei nuclei familiari con donne e bambini in alcune strutture e uomini ricoverati altrove. Sul portone del camping lo striscione 'Virginia Raggi lascia in pace le nostre famiglie'. Diverse famiglie hanno abbandonato volontariamente il campo, altre 10 persone, oltre alle 14 delle scorse settimane, avrebbero accettato la proposta di rimpatrio nei Paesi di origine. Buona parte dei residenti, circa 150, è ormai fuori dall'insediamento.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it