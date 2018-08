Che tempo farà domani 

(Afp) Nuvole

Previsioni del tempo in Italia fornite dal Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare.

SITUAZIONE: un fronte freddo esteso dal Tirreno centrale alle regioni nord-orientali italiane si muove velocemente verso sud sud-est mantenendosi piu' attivo lungo il versante orientale della penisola.

Il tempo previsto per domani

NORD - bel tempo su tutte le regioni.

CENTRO E SARDEGNA: nuvolosita' diffusa al primo mattino su regioni adriatiche e settore piu' orientale dell'Umbria con residue, deboli piogge e temporali. Ma in rapido miglioramento con spazi sereni sempre piu' ampi; cielo sereno o poco nuvoloso su Sardegna e sulle rimanenti regioni peninsulari, salvo qualche annuvolamento piu' consistente atteso nella mattinata nelle aree interne centro-meridionali laziali.

SUD E SICILIA: cielo molto nuvoloso su Molise, zone interne di Campania e Basilicata e sulla Puglia centro-settentrionale con piogge e temporali che al mattino risulteranno anche intensi sulla Puglia garganica; deciso miglioramento dal pomeriggio. Nuvolosita' variabile sul resto del meridione a tratti piu' compatta su Sicilia settentrionale e Calabria con piogge e locali rovesci che si attenueranno verso sera.

TEMPERATURE: minime in aumento sulle zone alpine centro-occidentale; stazionarie su Calabria tirrenica e Sicilia settentrionale; in diminuzione sul resto del territorio, specie al centro peninsulare; massime senza variazioni di rilievo su Liguria, pianura piemontese, Lombardia centro-occidentale, coste tirreniche laziali e meridionali; in rialzo sul restante centro-nord; in diminuzione sul rimanente meridione.

VENTI: di provenienza settentrionale: deboli al nord, ma con residui rinforzi al mattino sulle coste romagnole; da moderati a forti al centro ed al sud con tendenza a calo di intensita' sulle regioni tirreniche e sulla Sardegna dalla serata.

MARI: da poco mossi a mossi il mar Ligure, Tirreno settentrionale ed alto Adriatico; da mossi a molto mossi i restanti mari, con moto ondoso in graduale e parziale attenuazione nel corso della giornata su mare e canale di Sardegna e sul restante Tirreno.

