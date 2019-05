Arriva un weekend di maltempo, con un nuovo vortice e tanti temporali

ANDREA PATTARO / AFP

Maltempo diffuso nel fine settimana per effetto dell'arrivo di un vortice depressionario. A prevederlo sono gli esperti del sito ilmeteo.it, secondo cui l'ennesima perturbazione già da stamattina ha portato pioggia su Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia montuosa per poi spostarsi progressivamente verso nord est.

Si tratta solo del preludio ad un ulteriore, più deciso peggioramento atteso fra domani e domenica "quando avremo l'ennesimo weekend da incubo, con l'Italia travolta dall'ennesimo ciclone con temporali e grandine su molte regioni".

Al Sud tempo instabile

Domani rovesci sparsi e temporali praticamente su tutte le regioni settentrionali in particolar modo su basso Piemonte, Lombardia meridionale, Emilia e sulla fascia più meridionale del Veneto.

Tornerà a cadere un po’ di neve sulle Alpi, sopra i 1.600/1.700 metri ed anche il centro verrà battuto da piogge e temporali, soprattutto la Toscana, il Lazio (fino a Roma), l’Umbria e le Marche.

Tempo spiccatamente instabile anche al sud, con possibili piovaschi fra la Campania e la Puglia settentrionale. Al nord, così come in parte del centro, i termometri torneranno a scendere drasticamente mentre solo al sud le temperature risulteranno in aumento.

Per Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito, "anche domenica 19 sarà rovinata dal brutto tempo, ancora una volta soprattutto al centro-nord, con le stesse regioni colpite il giorno precedente. Attesi temporali con locali grandinate da Torino, Milano, Venezia e Bologna fino a Firenze e Roma. Il tempo sarà invece più soleggiato al sud, dove un maggior irraggiamento solare garantirà un contesto climatico decisamente più consono alla stagione".

Anche la prossima settimana sarà caratterizzata, "almeno fino a mercoledì 22, da temporali frequenti al centro-nord, ma con temperature in aumento a partire da martedì".

