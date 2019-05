In carcere il presunto procuratore ora richiedente asilo

In carcere con l'accusa di avere truffato un calciatore della Mauritania con la promessa di fargli calcare i campi di gioco in Nepal. Gli scenari calcistici in cui è ambientata questa storia sono inediti, eppure è proprio il sogno della gloria attraverso un pallone che avrebbe spinto un aspirante campione a rivolgersi a un 'procuratore' senegalese pagando una somma convertibile dalla moneta locale in 4500 euro affinché gli organizzasse un viaggio in Nepal.

Il calciatore si sarebbe poi ritrovato - questa è l'ipotesi che si legge nel capo d'imputazione firmato dalla Procura della Mauritania - "per sei mesi senza fare nulla" nel paese delle grandi vette innevate "fino a quando non ha capito di essere stato vittima di un truffatore che lo ha messo in pericolo durante questo viaggio".

Il calciatore ha allora sporto denuncia alla giustizia del suo Paese lamentando di essere stato vittima di una truffa, reato punito con 5 anni di carcere in Mauritania. La sesta camera investigativa della Corte della Regione di Nouakchott ha chiesto l'arresto per il 33enne senegalese che, in seguito, si è saputo avere lasciato il suo Paese e trovarsi a Milano dove è stato catturato dai carabinieri. Nel carcere di San Vittore, spiegano all'Agi gli avvocati Mauro Straini ed Eugenio Losco, le visite mediche hanno fatto emergere una "severa cardiopatia" da cui è affetto.

Il presunto procuratore ha dichiarato ai magistrati milanesi, chiamati a valutare la richiesta di estradizione, di non volere rientrare nel suo Paese "in quanto sono estraneo alle vicende per le quali viene richiesta la mia consegna". I legali, a loro volta, hanno sollevato l'obiezione che in Mauritania, come riportato anche dai dossier di Amnesty International, vige la tortura e i diritti umani per i detenuti non sono garantiti.

